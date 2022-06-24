Saint-Etienne, 6 puan silme ve 6 maç seyircisiz oynama cezası aldı - Haberler

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Saint-Etienne, 6 puan silme ve 6 maç seyircisiz oynama cezası aldı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Saint-Etienne, 6 puan silme ve 6 maç seyircisiz oynama cezası aldı

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Auxerre karşılaşmasında taraftarların neden olduğu saha olayları yüzünden Saint-Etienne'e 6 puan silme ve 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Auxerre karşılaşmasında taraftarların neden olduğu saha olayları yüzünden Saint-Etienne'e 6 puan silme ve 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs'ta Auxerre'i ağırladıkları Fransa 1. Ligi (Ligue 1) play-out finali rövanş maçında çıkan olaylar sebebiyle Saint-Etienne Kulübüne verilen ceza belli oldu.

Karara göre Saint-Etienne, 3'ü ertelemeli olmak üzere 6 puan silme cezası aldı. Ayrıca kulübün, 2'si ertelemeli 6 iç saha maçını seyircisiz oynamasına hükmedildi. Saint-Etienne, Ligue 2'ye düştüğü 2022-2023 sezonuna eksi 3 puanla başlayacak ve ilk 4 iç saha karşılaşmasını seyircisiz oynayacak.

Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan mücadelede Saint Etienne'e penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayan Ligue 2 ekibi Auxerre, Ligue 1'e yükselmişti. Takımlarının Ligue 2'ye düşmesine tepki gösteren yüzlerce Saint-Etienne taraftarı, karşılaşmanın bitmesiyle sahaya girerek taşkınlık çıkarmıştı. Oyunculara saldırı girişiminde bulunan taraftarlar, sahaya çok sayıda meşale atmıştı.

Saint-Etienne, 10 kupayla Paris Saint-Germain ile beraber Ligue 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını taşıyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Saint Etienne Auxerre Futbol Fransa Spor Haberler

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