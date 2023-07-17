Şahinbey Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Şahinbey Belediyesi öğrencilerin ve gençlerin yaz ayında zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlayarak onları zararlı alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil oluşturmak maksadıyla her yıl açtığı yaz spor okullarının açılışını düzenlenen törenle Akknet Spor Köyü'nde gerçekleşti.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü okulların tatile girmesiyle beraber, öğrencilerin yaz aylarını spor yaparak geçirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği yaz spor okullarının açılışını gerçekleştirdi. Yaz spor okullarında bu yıl 17 spor merkezinde, 20 spor branşında 5 bin 308 öğrenciye spor eğitimi verilecek.

"Sporu hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin mutlaka bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini belirterek "Düzenlenen organizasyonla hem Yaz Spor Okullarının hem de U12 Futbol Turnuvasının açılışını gerçekleştirdik. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize spor yapma imkanı sunuyoruz. Spor yapmak insan hayatında çok önemli. Spor yeme, içme ve uyku gibi günlük bir ihtiyaçtır. Günümüzün en az 1 saatini spora ayırmak zorundayız. Sağlam bir vücut, zihin ve karakter oluşturmak için spor şart. Boş zamanlarımızı cep telefonu veya televizyon karşısında geçirmek yerine mutlaka en az bir dalda spor yapmamız gerekiyor. Özellikle anne ve babalar çocuklarını mutlaka spor yapmaya teşvik etmeli. Sporu sevelim ve mutlaka hayatımızın bir parçası haline getirelim. Gençlerimizin spor yapabilmesi için Akkent Spor Köyünü yaptık. YeşilVadi Millet Bahçesinin içerisine Geleneksel Spor Merkezi kuruyoruz. Her yıl karne hediye olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. İki takdir alan öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol spor yapmalarını istiyoruz. Bu arada kitap okumayı da unutmayın. Kitaplarla zihnimizi, sporla da bedenimiz geliştireceğiz. Yaz spor okullarına katılan tüm gençlerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.

"Şanslı bir ilçeyiz"

Şahinbey Belediyesi'nin gençlerin spor yapabilmesi için birçok imkan sunduğunu ifade eden Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç "Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Spora erişim problemimizi ilçe genelinde ortadan kaldırmakla beraber, çocuklarımızın daha iyi spor yapabilme imkanına sahip olabilmesi için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu karne hediyesi olarak gençlerimize spor ayakkabısı hediye ediyor. İlçe genelinde hem mahallelerde hem de okullardaki spor sahalarını ve yeni spor tesisleriyle Şahinbey Belediyemiz gençlere ve çocuklarımıza önemli imkanlar sunuyor. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz geleceğimiz"

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdulkadir Gözegir, gençlerin spor anlamında ülkemiz için önem taşıdığını belirterek "Gençlerimiz bizlerin geleceği. Geleceğimizde var olacak sporcular hem ülkemizi hem de şehrimizi temsil edecekler. Şahinbey Belediyemizin önderliğinde tüm branşlarda bizleri gençlerimiz temsil edecek. Bu neden genç sporcularımıza çok iş düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Amatör branşlara önemli yatırımlar yaptık"

Şahinbey Belediyesi olarak özellikle amatör branşlara önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü olarak fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun 'spora ne gerekiyorsa yapın' talimatlarından sonra özellikle amatör branşlara önemli yatırımlar yaptık. Amatör branşlarda sporcular yetiştirirken, Ampute takımımızla da önemli başarılar elde ederek şampiyonluklar kazandık. Bu anlamda bizlerin her zaman yanında olan fahri başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve değerli hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP