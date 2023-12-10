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Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı Kayseri Melikgazi'yi 3-0 Mağlup Etti

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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı maçta Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. İçerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdüren takım, ligdeki başarısını devam ettirdi.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde oynadığı karşılaşmada Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup etti.

İçerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle ligdeki çıkışını sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada 49. dakikaya kadar gol sesi çıkmazken, 49 dakikada Mehmet Erdoğan kendi kalesine attığı golle Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol takımını 1-0 öne geçirdi. 50. Dakikada Hamza Mohhamad durumu 2-0 yaparken perdeyi kapatan golü 50+1 Muhammed Mubarek kaydetti. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı bu zorlu karşılaşmadan da 3-0 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel; alınan galibiyetle ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek, "Rakibimiz Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'ydı. Rakipler karşılarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı olunca daha fazla efor sarf edip kapanarak oynuyorlar. Buda bizim işimizi biraz zorlaştırıyor. Bu nedenle 49 dakikaya kadar maç 0-0 berabere devam etti ve o dakikadan sonra 3 gol bulduk. Ortaya konan oyundan dolayı rakip takımı ve kendi takımımı kutluyorum. Ayrıca bizleri desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyor alınan galibiyeti onlara armağan ediyoruz " dedi.

"Zoru seviyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş, zor bir maçtan daha galibiyetle ayrılmasını bildiklerini ifade ederek, "Zor bir maç oldu. Ancak biz zorları seven bir takımız. Bu haftaki zorlu karşılaşmadan 3-0 galip gelmesini bildik. Alınan galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Alınan galibiyeti bizlerin her zaman yanımızda olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

"Zor bir maç oldu"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Oyuncularından İbrahim Esen iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, "Zor bir maç oldu. Rakip takımın bu kadar direnç göstereceğini tahmin etmiyorduk. İyi bir oyun ortaya koyduk ancak pozisyonları bir türlü sonuçlandıramadık. İkinci yarının son dakikalarında golü bulduk. Alınan galibiyetle çıkışımızı sürdürdük. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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