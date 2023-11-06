Şahinbey Ampute Futbol Takımı Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek

Bu sene 9-13 Kasım tarihlerinde İspanya Malaga'da düzenlenecek olan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Ampute Futbol Süper Ligini şampiyon bitiren Şahinbey Ampute Futbol Takımı temsil edecek. Hakem olarak ise Antalya'dan Gökhan Candan görev alacak.

Bu sene 9-13 Kasım tarihlerinde İspanya Malaga'da düzenlenecek olan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Ampute Futbol Süper Ligini şampiyon bitiren Şahinbey Ampute Futbol Takımı temsil edecek. Hakem olarak ise Antalya'dan Gökhan Candan görev alacak.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi bu sene 9-13 Kasım tarihlerinde İspanya Malaga'da düzenlenecek. Şampiyonaya 8 ülke takımı katılırken Türkiye'yi takım olarak temsilen geçen sene Ampute Futbol Süper Ligi'ni şampiyon bitiren Şahinbey Ampute Futbol Takımı gidecek. Hakem olarak ise Antalya'dan Gökhan Candan görev alacak. Gökhan Candan daha önce 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası organizasyonunda görev almıştı. - ANTALYA