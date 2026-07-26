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Şahika Ercümen'den 2 altın madalya

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Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2 altın madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 2 altın madalya kazandı.

Kaş ilçesinde bugün tamamlanan şampiyonada Ercümen, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 68 metre, sabit ağırlık (CWT) kategorisinde ise 65 metre derinliğe ulaşarak iki kategoride de Türkiye şampiyonu oldu.

Ercümen, gazetecilere açıklamasında, organizasyonda dört gün üst üste yarıştıkları için bu kez limitlerini zorlamadığını söyledi.

İki altın madalya kazanmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ercümen, "Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücümü en verimli şekilde kullanmaya odaklandım." dedi.

Türkiye'nin önde gelen serbest dalış sporcularını buluşturan şampiyonaya 22 lisanslı sporcu katıldı.

Kaynak: AA
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