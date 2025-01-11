Hastaneye kaldırıldı: Beşiktaş'ta korkutan sakatlık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılarda korkutan bir sakatlık yaşandı.

GEDSON FERNANDES SAKATLANDI

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes, 19. dakikada kullanılan kornerde Mert Günok'un elinden kaçırdığı top sonrasında yaşanan karambolde sakatlandı. Ali Aytemur ile yaşadığı ikili mücadelede kafasına aldığı darbe sonrasınde yerde kalan Portekizli futbolcu, ilk etapta oyuna devam etti.

KAFASINA ALDIĞI DARBE NEDENİYLE DEVAM EDEMEDİ

Daha sonra 22. dakikada denge sorunu yaşadığı gerekçesiyle sağlık ekiplerini isteyen Gedson, yapılan kontrolün ardından baş dönmesi sebebiyle oyun alanını terk etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gedson Fernandes'in yerine 25. Al-Musrati oyuna dahil oldu. Sahayı sağlık ekiplerinin eşliğinde Gedson'un yedek kulübesine gelmeden direkt soyunma odasına gitmesi de dikkat çekti. Öte yandan yayıncı kuruluş tarafından verilen bilgiye göre; Portekizli orta saha; travma nedeniyle tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Gedson'un sakatlanmasına neden olan pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS