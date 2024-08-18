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Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta deplasman tribününü ziyaret ettiği esnada arkadan gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Koç'a saldıran ve gözaltına alınan kişinin akreditasyon kartı sahibi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bu saldırganın Göztepe yöneticisi Fatih Özkan olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta deplasman tribününü ziyaret ettiği esnada arkadan gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs, gözaltına alındı.

ALİ KOÇ'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçında bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe gitti. Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

ARKADAN GELİP KOÇ'U YERE DÜŞÜRDÜ

Öte yandan tribünden sahaya giren bir kişi, arkadan gelerek Ali Koç'a saldırdı. Ali Koç yere düşerken, güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti.

Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay

SALDIRGANIN AKREDİTASYON KARTI VARMIŞ

Ali Koç'a saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs gözaltına alındı.

Sahaya nasıl girdiği merak ediliyordu! Ali Koç'a saldıran kişiyle ilgili dikkat çeken detay

GÖZTEPE YÖNETİCİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Ali Koç'u ittirip yere düşüren ve olayın ardından gözaltına alınan saldırganın Göztepe yöneticisi Fatih Özkan olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (7)

Davut YALANCI:

Ali koçu iten kişi gözaltına alınmış. Merak ettiğimden soruyorum. Kanunda yeri var mi? Yani sokakta ya da herhangi bir yerde başkasını iten biri gözaltına alınıyor mu? Yani orada taraftar başka bir taraftarı itince de gözaltına alınıyor mu? Yoksa kanunda yazıyor mu, klüp başkanını iten içeri alınır diye? Paranın ve gücün etkisi mi var bu gözaltına alınmakta...

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şahabettin Ayyıldız:

Memlekette her şey çığırından çıkmış

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İbrahim Demirel:

Dün Meclis’te, bugün futbol da olanlar çok acı verici. Bu insanlar topluma örnek olması gerekirken yaptıklarına bakın. Ülkenin ileri gelmiş, egıtımli, toplum tarafından tanınan insanları böyleyse biz ne yapalım, kime ne diyelim

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4
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