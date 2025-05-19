Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
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Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
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Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile dalga geçti. Mizahi üslubu ve esprili yorumuyla takipçilerini güldüren Gökbakar'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada viral oldu. Fenerbahçeli taraftarlar ise sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile dalga geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Eğlenceli ve mizahi üslubuyla tanınan Gökbakar, Ilıcalı ile ilgili esprili bir yorum yaparak takipçilerini güldürdü. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar Gökbakar'ın espirili yaklaşımına yoğun tepki gösterdi.

Sosyal medyada viral olan bu gönderi, hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Şahan'a tepkilerini sosyal medyadan dile getirdiler.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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