Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile dalga geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Eğlenceli ve mizahi üslubuyla tanınan Gökbakar, Ilıcalı ile ilgili esprili bir yorum yaparak takipçilerini güldürdü. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar Gökbakar'ın espirili yaklaşımına yoğun tepki gösterdi.

Sosyal medyada viral olan bu gönderi, hayranları arasında geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Şahan'a tepkilerini sosyal medyadan dile getirdiler.