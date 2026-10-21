Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sagnan, 26 Ekim Pazartesi oynanacak Trabzonspor derbisine hazır olduklarını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sagnan, 26 Ekim Pazartesi oynanacak Trabzonspor derbisine hazır olduklarını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Modibo Sagnan, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi oynanacak Trabzonspor derbisinin çok önemli olduğunu söyledi. Sagnan, güçlü yanlarını öne çıkarıp taraftar önünde güzel bir sonuç almayı beklediklerini belirtti.

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Modibo Sagnan, önümüzdeki pazartesi günü kendi saha ve seyircileri önünde oynayacakları Trabzonspor maçının önemine değinerek, "Bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bizler de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin Malili savunma oyuncusu Modibo Sagnan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bordo-mavili ekiple oynanacak derbi maçına değinen Sagnan, iç saha performansları ve takımdaki uyum sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Çaykur Rizespor'a çok çabuk adapte olduğunu ifade eden Sagnan, "Benim için geçen sene yeni bir şampiyona, yeni bir kültürdü. Fakat buraya çok çabuk adaptasyonumu sağladım. Burada iyi de karşılandım aynı zamanda. Geçen seneden beri sürekli performansımı arttırmaya çalışıyorum ve bunun için çaba harcıyorum. Bu sene daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum" diye konuştu.

26 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Trabzonspor maçı ile ilgili konuşan Modibo Sagnan, "Bizim için çok önemli bir maç tabii ki, bir derbi. Taraftarlarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bizler de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Gerekli şekilde maça hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de güçlü yanlarımız var. Olabildiğince sakin kalarak güçlü yanlarımızı ön plana çıkararak taraftarlarımızın önünde güzel bir sonuç almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın iç sahada galibiyeti olmamasını talihsizlik olarak değerlendiren Sagnan, "Bizim için talihsiz bir kitlenme var bu konuda. Geçen sene hocamız özellikle geldikten sonra çok az iç saha yenilgisi almıştık. İç sahada başarılı bir performans ortaya koyduk. Yani demek ki bunu yapabiliyoruz. Bunun için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Belki de o golün gelişiyle bu kitlenen nokta bizim için açılacak ve evimize taraflarımızın önünde galibiyet alacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı
Country müzik şarkıcısı Megan Moroney: Kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdüm

Kırmızı halıdaki zor anını anlattı: İç çamaşırsız yürümek zorundaydım
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sağ kolundan gündem yaratacak mesaj
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı
WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket

Ne yapıyorsun Kerem?
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapmıştı, hayalleri suya düştü