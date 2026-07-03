Safranbolu'da Ultra Trail heyecanı yarın start alacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu 'da ilk kez düzenlenecek Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN), 10 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla yarın başlıyor. 'Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk' sloganıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek SAFRUN'da 6K, 13K, 19K ve 48,5K olmak üzere dört farklı etapta yarışacak sporcular, tarih ve doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN) öncesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Ultra Trail Genel Koordinatörü Metehan Arslantürk, Safranbolu Ultra Trail Yarış Direktörü Utkuer Yaşar, basın mensupları ve davetliler katıldı.

10 ÜLKEDEN 550 SPORCU KATILACAK

Safranbolu'da iki gün sürecek SAFRUN'da Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan toplam 550 sporcu mücadele edecek. Safranbolu Ultra Trail'de ilk start yarın saat 06.00'da 48,5K Zalifre Ultra parkurunda verilecek. Ardından saat 07.00'de 13K Perohi ve 19K İncekaya yarışları başlayacak. Tüm parkurların startı ve finişi, Safranbolu Tarihi Çarşı'da kurulacak yarış merkezinden gerçekleştirilecek. Sporcular, tarihi kent merkezinden başlayarak Tokatlı Kanyonu, orman yolları, köyler ve patika rotalarını geçtikten sonra yeniden aynı noktada finişe ulaşacak.

BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE: ORGANİZASYONUN GELENEKSEL HALE GELMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

Organizasyonu düzenleyecekleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu sene ilkini gerçekleştireceğimiz SAFRUN için çok mutlu ve heyecanlıyız. Safranbolu ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Safran festivalimizin de uluslararası alana taşınması için çalışmalar başlattık. Safranbolu'nda turizmin 12 aya yayılmasını istiyoruz. SAFRUN'ı da çok önemsiyoruz. Yaptığımız etkinliklerin de bizim hedef kitlemizdeki katılımcılar olduğunu düşünüyoruz. Safranbolu ekonomisine de çok ciddi katkılar olacak. Emeği geçen kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımızı pazar günü gerçekleştirilecek 6K'lık parkura da davet ediyorum. Safranbolu'nun tüm güzelliklerinin görülebileceği bir koşu düzenlenmiş olacak. Organizasyonun geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum. Osmanlı sivil mimari örneklerini birçok yerde görme imkanınız mümkün ama burada kent ölçeğinde korunmuştur. Dünyada bizim gibi 20, Türkiye'de ise tek olarak yer alıyoruz" dedi.

METEHAN ARSLANTÜRK: SAFRANBOLU SPOR TURİZMİ KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ATILIM İÇERİSİNDE

Safranbolu Ultra Trail Genel Koordinatörü Metehan Arslantürk, "Safranbolu'muza böyle bir organizasyon kazandırdığımız için mutluyuz. Bütün kurumlarla çok ciddi bir hazırlık yaptık. Safranbolu spor turizmi konusunda çok ciddi atılım içerisinde. Çok uzun zaman bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

UTKUER YAŞAR: 10 ÜLKEDEN 550 KATILIMCIMIZ YER ALACAK

Safranbolu Ultra Trail Yarış Direktörü Utkuer Yaşar, "20 yıldır Türkiye'nin her yerinde bu tip organizasyonlara imza atıyoruz. Son 5 yıldır Safranbolu'ya ilgimiz yüksekti. 10 ülkeden 550 katılımcı yer alacak. Katılımcı sayısını bu sene sınırlamak zorunda kaldık ki ilerleyen yıllarda daha çok katılımcı ile devam edebilelim. 6K, 13K, 19K ve 48,5K'lık birbirinden güzel tarihle iç içe parkurlarımız var. Belediyemizin destekleriyle çok güzel iki gün geçireceğiz. Jandarmamız ve emniyetimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Birçok noktada sporcularımızın güvenliği için gereken tedbirleri aldılar. Organizasyonda desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı