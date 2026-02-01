Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Safiport Erokspor, evinde konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 87-79 mağlup ederek 11. galibiyetini elde etti. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Safiport Erokspor'dan Love ve Crawford, Glint Manisa Basket'ten ise Smith yer aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar

Safiport Erokspor: Crawford 22, Simmons 9, Cornelie 13, Egehan Arna 13, Love 24, Pangos 1, Galloway 4, Thurman 1, Erten Gazi, Ahmet Düverioğlu, Metehan Akyel

Glint Manisa Basket: Smith 15, Yiğit Onan 2, Starks 11, Jhonson 9, Pereira 4, Stevenson 15, Karahan Tuan Efeoğlu 5, Buğra Çal 2, Zemaitis 3, Altan Çamoğlu 1, Martin 12, Yağız Aksu

1. Periyot: 27-16

Devre: 46-36

3. Periyot: 72-51

Beş faulle oyundan çıkan: 39.06 Simmons, 33.46 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 87-79 yendi.

Safiport Erokspor, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Glint Manisa Basket ise 13. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest