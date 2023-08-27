Saffet Sancaklı: Transferlerde gelirin üstünde para harcanıyor

Saffet Sancaklı : Ligin geliriyle harcanan para arasında büyük uçurumlar var

Metin ARSLANCAN - Olgucan KALKAN /İSTANBUL, (DHA)- Saffet Sancaklı, Süper Lig kulüplerinin transfer döneminde yaptığı transferlerle ilgili, "Bana öyle geliyor ki gelirin üstünde para harcanıyor. Tabi Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu denetleyecek. Finalinde de bunun yaptırımı neyse uygulanacak? dedi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'da bir dönem forma giyen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, katıldığı bir etkinlikte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Sporun olduğu her yerde desteğini sürdürdüğünü ifade eden Saffet Sancaklı, "Kocaeli bir spor şehri. Şehrin neredeyse bütün ilçelerinde, her gün çeşitli branşlarda spor yapılıyor. Benim de bunlarla ilgili büyük desteğim var. Biliyorsunuz ki sporun olduğu yerde biz hep varız. Bu turnuvanın açılışına gelmiştim. Turnuva uzun sürdü. Tebrik ediyorum. Bir kaynaşma var. Eski futbolcu arkadaşlarımdan, kardeşlerimden gelenler buradalar. Halk burada. Emeği geçenleri tebrik ediyorum? diye konuştu.

"GELİRİN ÜSTÜNDE PARALAR HARCANIYOR"

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezonki transfer harcamalarına değinen Sancaklı, "Ben de hayretle izliyorum. Geçen sene mecliste bir yasa çıktı. Gelire göre belli limitte para harcanacak diye. Bana da öyle geliyor ki gelirin üstünde para harcanıyor. Tabi Gençlik ve Spor Bakanlığı bunu denetleyecek. Finalinde de bunun yaptırımı neyse uygulanacak. Ligin çok başı şu favori, bu favori demek doğru olmaz. Çok ekstra paralar harcanıyor. Ligin geliriyle harcanan para arasında büyük uçurumlar var" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK HAYIRLI BİR ŞEY DEĞİL"

Şener Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Yaz Sezonu Finali'ne katılan Saffet Sancaklı, 2023-24 sezonunda geçerli olacak 8+3 yabancı kuralını da değerlendirdi. Saffet Sancaklı, şunları kaydetti:

"Üç Türk oyuncudan bahsediyoruz, üç yabancı oyundan değil. Eskiden takımlarda üç yabancı vardı. Galatasaray'da oynadığım Barcelona'yı yendiğimiz dönemde üç yabancı oyuncumuz vardı. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde 3+1'di. O 1 kişi kulübedeydi. Şu anda 14 oyuncu kontrat yapabiliyor. Sahada bir de 8 yabancı oyuncu oynayabiliyor. Türk futbolu için çok hayırlı bir şey değil. Anlatıyorlar, Avrupa'da şöyle başarılı oluyoruz diye. Keşke olsak. Galatasaray'ın şampiyonlarından sonra Avrupa'da başarı yok. Kaliteli yabancı oyuncuya da teknik adama da karşı değilim. Bunun belirli bir standartları olması lazım. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, İngiltere Ligi'nden oyuncu alabiliyor ama Anadolu kulüpleri nerede alıyorlar? Bazen 14 yabancı oyuncu alıyorlar, içlerinden 3-4 tane iyi oyuncu çıkarsa Allah bereket versin diyoruz. Bu da kulüpleri uçuruma götürüyor. Ben sistemin kökünden değişmesi tarafındayım. O yüzden o yasayı da mecliste çıkardık. Takipçisi olacağız."

"KANSER OLMUŞ HASTAYA AĞRI KESİCİ VERİYORSUN"

Altyapıya dair ciddi yatırımların yapılması gerektiğini aktaran Sancaklı, "Altyapıda fabrikayı kurmazsan yukarıda hiçbir şey olmaz. A takımda 3 oyuncuyu dahi bulamıyorlar değil mi? Yerli oyuncu almak istiyorlar, yerli oyuncu yok. Türkiye'de yetiştirmiyorsun. Kanser olmuş hastaya ağrı kesici veriyorsun, iyileştirmeye çalışıyorsun. Bu olmaz. Kulüpler altyapısını geliştirecek, bir sistem kurulacak. Bu konuda da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Kulüplerin ciddi altyapıları olacak, ciddi yatırımlar yapılacak. Birkaç sene sonra da oyuncular çıkacak. Değirmen suyuyla bunu çeviremezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.