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Şafak Müderrisgil Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Oldu

Şafak Müderrisgil Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Oldu
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Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Şafak Müderrisgil, tek aday olarak başkanlık görevine seçildi. 179 delegenin oy kullandığı seçimde 134 oy alarak başkanlık unvanını kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Şafak Müderrisgil getirildi.

Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirilen ve mevcut başkan Cengiz Durmuş'un aday olmadığı genel kurula Şafak Müderrisgil tek aday olarak girdi.

Genel kurul maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, 179 delegenin oy kullandığı genel kurulda 134 oy alan Şafak Müderrisgil başkan oldu. Kullanılan 45 oy da geçersiz sayıldı.

Seçimden sonra camiaya seslenen Şafak Müderrisgil, başkan seçildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Müderrisgil, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda emaneti aldık, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu emaneti daha üst seviyeye getirmek için taahhütte bulunuyorum. Bu güvene layık olmaya çalışacağız. Türk tenisini markalaştıracağız. Türkiye tenis hamlesini hayata geçireceğiz. Herkes için tenis vizyonunu tüm illerimize, bölgelerimize ve kulüplerimize yayacağız. İletişim çok önemli. Açık ve etkili iletişimin ne denli önemli olduğunu hem burada hem de saha çalışmalarında idrak ettim. Bize istediğiniz zaman ulaşmanızı sağlayacak bir iletişim yolu bulacağız. En kısa zamanda size bu konuda bilgi vereceğiz. Çalıştay yapılması konusunda çok güzel geri dönüşler aldım. Önümüzdeki bir ay içinde bir çalıştay düzenlemek için harekete geçeceğiz."

Şafak Müderrisgil başkanlığındaki yönetim kurunda Ebru Özdemir, Esra Hatipoğlu, Ertunç Tümen, Eda Sevaioğlu Tan, Hakan Ertürk, Kaan Arslan, İsmail Hakkı Kurt, Ali Rıza Ceylan, İpek Soylu ve Berk Albayrak yer alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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