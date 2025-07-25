Safa Tepesi Spor Tesisleri Hizmete Açıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sancaktepe ilçesi Safa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Safa Tepesi Spor Tesisi düzenlenen törenle kullanıma sunuldu. Tesis, yılın 365 günü hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Tesisin açılış törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, tesisin özellikle gençlerin spora yönelmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

'GENÇLERİN GELECEĞİ, BİZİM BOYNUMUZA EMANETTİR'

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Gençlerimizin geleceği için endişelendiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan korumak ve potansiyellerini sporda başarıya dönüştürmek hepimizin görevi. Bu yüzden Ekrem Başkanımızın spor vizyonunu her ilçeye taşıyoruz. Gençlerin geleceği, bizim boynumuza emanettir" dedi.

Aslan, tesisin yıllık kullanım kapasitesinin 50 binden 130 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, sporun şehrin güvenliği ve yaşanabilirliği açısından da önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

İBB'nin spor alanındaki yatırımlarını da paylaşan Aslan, "2019 öncesinde 45 olan tesis sayısı bugün 72'ye, gelecek hafta açılacak Yenisahra Stadı ile birlikte 73'e ulaşacak" dedi.

BAŞKAN YEĞİN: HALKIMIZIN SPORLA BULUŞMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise yaptığı konuşmada "15 aydır Sancaktepe'ye gece gündüz hizmet ediyoruz. İBB'nin ilçemize kazandırdığı bu tesis, halkımızın sporla buluşması adına çok kıymetli bir adım. Çalışmalarımızın en büyük şahidi, yine Sancaktepe halkıdır" diye konuştu.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Eskiden yalnızca açık halı saha, basketbol sahası ve tenis kortu bulunan Safa Tepesi Spor Tesisi; yenileme çalışmaları kapsamında tamamen kapalı alanlara dönüştürüldü. Yeni haliyle tesis;2 kapalı halı saha, 2 kapalı tenis kortu, 2 tenis antrenman duvarı ile donatılarak yaz-kış spor yapılabilecek bir merkez haline getirildi. 2024 yılı içinde 225 binden fazla öğrenci ve 900 binden fazla vatandaş İBB spor tesislerinde sporla buluşturuldu. Ayrıca kız futbol takımları, Haliç Su Sporları Merkezi'nin yenilenmesi ve Maltepe'deki atletizm pisti gibi projelerle spor altyapısı güçlendirildi" denildi.

Yapılan protokol konuşmaların ardından yapılan Kurdele kesimi ile Safa Tepesi Spor Tesisleri hizmete açıldı. Açılışın ardından İBB Başkan vekili Nur Aslan ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tesisi gezerek genç sporcularla bir araya geldi.