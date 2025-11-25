Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Güncelleme:
Saran Holding bünyesinde yer alan ancak faaliyetleri durdurulan "tuttur.com" şans oyunları sitesinin kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale iddiaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında, Tuttur sitesine hizmet veren bilgisayar ve programlarda kolluk güçleri tarafından yerinde inceleme yapılıyor.
  • Şu aşamada, kullanıcı bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmadı.

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

"YERİNDE İNCELEME YAPILMAKTADIR"

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

title
