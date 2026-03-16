Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu oldu. Başkan Sadettin Saran yönetimi, yapılan toplantıların ardından Tedesco ile yola devam kararı alsa da yeni sezon için farklı planların gündeme geldiği iddia edildi.

KARAGÜMRÜK YENİLGİSİ SONRASI KRİTİK TOPLANTILAR

Süper Lig'in son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Sadettin Saran yönetimi maçın ardından yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Ertesi gün ise teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile bir görüşme yapıldı.

"DEVAM" KARARI ŞARTLI ALINDI

Toplantıların ardından Sadettin Saran, Tedesco ile yola devam edeceklerini açıklayarak "Gereken ültimatomlar verildi" ifadelerini kullandı. Ancak Milliyet'in haberine göre bu kararın tamamen şartlı olduğu ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda kalan maçlardaki performansa göre durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

SARAN YENİ SEZON İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Sadettin Saran'ın yeni sezon planlamasını yalnızca Tedesco'ya bağlamayacağı ifade edildi. Haberde, Saran'ın 2026-2027 sezonu için şimdiden teknik direktör arayışlarına başladığı ve sezon sonunda gerekli adımların atılabileceği aktarıldı.

SEÇİM SİNYALİ DE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programında konuşan Sadettin Saran, "2027'ye kadar beraberiz" sözleriyle sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağının sinyalini verdi.