Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar

Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile yola devam kararı alsa da performansa bağlı olarak sezon sonunda konunun yeniden değerlendirileceği ve yönetimin şimdiden yeni teknik direktör arayışına başladığı iddia edildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam kararı aldı.
  • Tedesco'nun görevine devam etmesi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki performansa bağlı şartlı bir karardır.
  • Sadettin Saran, 2026-2027 sezonu için teknik direktör arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu oldu. Başkan Sadettin Saran yönetimi, yapılan toplantıların ardından Tedesco ile yola devam kararı alsa da yeni sezon için farklı planların gündeme geldiği iddia edildi.

KARAGÜMRÜK YENİLGİSİ SONRASI KRİTİK TOPLANTILAR

Süper Lig'in son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Sadettin Saran yönetimi maçın ardından yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Ertesi gün ise teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile bir görüşme yapıldı.

"DEVAM" KARARI ŞARTLI ALINDI

Toplantıların ardından Sadettin Saran, Tedesco ile yola devam edeceklerini açıklayarak "Gereken ültimatomlar verildi" ifadelerini kullandı. Ancak Milliyet'in haberine göre bu kararın tamamen şartlı olduğu ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda kalan maçlardaki performansa göre durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

SARAN YENİ SEZON İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Sadettin Saran'ın yeni sezon planlamasını yalnızca Tedesco'ya bağlamayacağı ifade edildi. Haberde, Saran'ın 2026-2027 sezonu için şimdiden teknik direktör arayışlarına başladığı ve sezon sonunda gerekli adımların atılabileceği aktarıldı.

SEÇİM SİNYALİ DE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programında konuşan Sadettin Saran, "2027'ye kadar beraberiz" sözleriyle sezon sonunda yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağının sinyalini verdi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu tazminat işi kabak tadı her takım için. Başarı yoksa da tazminat varsa da.. 6 milyon tazminat ödeyeceğiniz. 4 milyon yıllık ödediniz 2027 yw kadar. Fenerbahçe takımında yetkisi olmasın. Bakalım nasıl olacak. Kurduğu takımı Saha sürmesini daha rahat ederiz. Ne dersiniz. Birilerinin ders lması lazım. Morinho gibi mesela parayı kapıp gideceklerini biraz burunları sürünsün bence.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

