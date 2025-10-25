Sadettin Saran: Bugün kulübümüz için çok önemli kararlar alındı / Video eklendi

Sadettin Saran: Bugün kulübümüz için çok önemli kararlar alındı

'Bugün attığımız her adım yarınların Fenerbahçe'si için bir tuğladır'

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, – FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Bugün kulübümüz için çok önemli kararlar alındı. Her birinize bu desteğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde uzun bir yol var. Biz bu yolu camiamızın desteğiyle yürüyeceğiz. Fenerbahçe'nin asıl gücü inancında, birliğinde ve her durumda yanında duran milyonlarda saklıdır" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Yönetim kuruluna yetki verilmesi için oylanan maddelerin tamamı oy çokluğu ile kabul gören toplantının sonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu. Kongre üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sadettin Saran, "Bugün kulübümüz için çok önemli kararlar alındı. Her birinize bu desteğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Mazbatamızı alalı 1 ay oldu. Gelir gelmez hızlıca görev dağılımı yaptık ve öncelikli alanları belirledik. Kulübün mevcut durumunu analiz etmeye başladık. Her konuyu detaylı şekilde ele alıyoruz. Her departmanımızla ayrı ayrı bir araya geliyor, süre gelen projeleri değerlendiriyor, hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğini somut bir şekilde tespit ediyoruz. Bu kapsamda hem mali hem idari yapıda sürdürebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve karar alma mekanizmamızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde emek veren, özveri ile çalışan tüm kulüp personellerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz bu emeği çok önemsiyoruz. Böyle köklü ve büyük bir kulübü yönetmenin ilk şartı; Fotoğrafı doğru okumak ve her adımı bu çerçevede planlamaktır. Biz de bugün bunu yapıyoruz. Çok kısa bir zamanda yoğun bir tempo ile çalışmaya başladık. Göreve gelir gelmez ilk olarak kulüp personelimizle tanıştık ve kulübün mevcut durumunu onlarda dinledik. Ardından tek tek tüm şubelerimizi ziyaret ettik. Amacımız her branşı ihtiyacını yerinde görmek, güçlü yönleri desteklemek, eksik alanlarda hızlı çözümler üretmekti. Bizim en büyük dileğimiz ortak akılla yürüyen, bir birini dinleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmekti. Sponsorluk alanında önemli adımlar attık. Passolig ile yeni bir anlaşma sürecine girmiş bulunuyoruz. Yakın zamanda anlaşma detaylarını paylaşacağız. Tüm Türkiye'yi düşünürsek rekor bir tutarla sonuçlandığını söyleyebilirim. Bu anlaşma yalnızca bir ticari anlaşma değil, Fenerbahçe markasının değerini, itibarının altını çizen bir gelişmedir. Sponsorluk sayılarını artırmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirdik. 'Her deplasmanda bir okul' diyerek futbol A takımımızın her deplasman yolculuğunu çocuklara katkı sağlayacak bir iyilik hareketine dönüştürüyoruz. Takımımızın gittiği her şehirde 1 okul seçilecek ve öğrencilere kırtasiye desteği sağlanacak. Pazartesi günü ben de belirlediğimiz okulda olacağım. Stadımızdaki kombine sayısını artırmaya yönelik çalışmamız kapsamında bu sezon sınırlı sayıda kombineyi satışa çıkardık. Tüm kombineler kısa sürede tükendi. Tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm bu adımlar sadece 1 ayda attığımız kilometre taşları. Önümüzde uzun bir yol var. Biz bu yolu camiamızın desteğiyle yürüyeceğiz. Fenerbahçe'nin asıl gücü inancında, birliğinde ve her durumda yanında duran milyonlarda saklıdır" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN ATTIĞIMIZ HER ADIM YARINLARIN FENERBAHÇE'Sİ İÇİN BİR TUĞLADIR'

Attıkları adımlarla geleceğin Fenerbahçe'sini inşa etmek istediklerini belirten Saran, "Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması sadece kadro kalitesiyle değil doğru planlama, istikrarlı yönetim ve güçlü takım ruhuyla mümkün olacaktır. Teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Bu görüşmelerde açıkça gördük ki takımımızın güçlü bir kadrosu var ancak sahaya yansıtılması için bazı eksik alanların güçlendirilmesi gerekiyor. İstikrarı artıracak adımlar atıyoruz. Şampiyonluk sadece transferlerle değil, doğru analiz ve doğru planlamayla kazanılır. Lige verilecek arada da doğru hamleleri yapmaktır. Teknik direktörümüz ile kimi adı geçerse geçsin, kim gelirse gelsin en iyi hoca o olacaktır. Takımımıza ve hocamıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Eleştirileri duyuyoruz ve takımımızın eksiklerini biz de görüyoruz. Taraftarımızdan ricam şu; En iyi hoca benim hocam en iyi oyuncu benim oyuncum anlayışını hep birlikte benimseyelim. Çünkü bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyon olacak takım bugün sahada gördüğünüz, eleştirdiğiniz takımın kendisidir. Bizim görevimiz onların gerçek potansiyelini açığa çıkarmak ve maksimum verimi almaktır. Bunu başardığımızda bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Bu forma inanların omuzunda çok daha yükseğe taşınacak. Futbol bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Bizim sorunumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil tüm Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bugün burada kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyecek kararları konuştuk ve sayenizde geleceği çok önemli adımlar attık. Başta hasretini çektiğimiz futbol olmak üzere yarıştığımızı her branşta zirvede yer alan, öncelikli hedefi bu olan bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız. Fenerbahçe'nin büyüklüğü tam burada. Her koşulda elini taşın altına koyan, zamanını, emeğini ve kalbini veren bu büyük camiada gizli. Hepimizin aklı önümüzdeki şampiyonluk yolunda. Kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep ve Beşiktaş maçlarında. Bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Bugün alınan kararlar da o başarılarının zeminini güçlendirecek adımlardır. Bizler şeffaflıktan asla taviz vermeden yalnızca Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimize hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Ben mücadele etmeye, sorumluluk almaya hazırım. Bu mücadeleyi tek başıma değil sizlerle birlikte kazanacağımızı biliyorum. Hepimizin Fenerbahçe'ye karşı bakışı, eleştirileri farklı olabilir. Bizi biz yapan şey; O farklılıkları biz çatışmaya değil bir zenginliğe dönüştürebilmemizdir. Bugün burada konuştuğumuz şey Fenerbahçe'nin geleceğidir. Bu kulübün menfaatleri hepimizin ortak paydasıdır. Fenerbahçe farklı seslerin değil aynı hedefe inananların buluştuğu yerdir. Bugün attığımız her adım yarınların Fenerbahçe'si için bir tuğladır. O tuğlaları sağlam koyacak, yarınlarımızı beraber inşa edeceğiz" sözlerini sarf etti.