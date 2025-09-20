Haberler

Sadettin Saran, Ali Koç'a 2018 yılındaki sözleriyle cevap verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ali Koç'un açıklamalarına cevap veren Sadettin Saran, ''Sayın Ali Koç, 2018'de yaptığınız gibi "istediğiniz noktaya gelmeyi" reddediyoruz.'' sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Sadettin Saran bir açıklama yayımladı.

Kongre üyelerine teşekkür eden Saran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İSTEDİĞİNİZ NOKTAYA GELMEYİ REDDEDİYORUZ'

"Fenerbahçemizin olağanüstü seçimli genel kurulunda kulübümüzü ve bizleri yalnız bırakmayan tüm kongre üyelerimize teveccühlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Öncelikle, bugünkü mesaj ve söylemlerimizin Fenerbahçe camiasında layıkıyla karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Ancak herhalde bundan olsa gerek, Sayın Ali Koç aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri camiamızın artık bıkıp usandığı ikili, kısır polemiklere çekmeye çalışmıştır.

Sayın Ali Koç, 2018'de yaptığınız gibi 'istediğiniz noktaya gelmeyi' reddediyoruz. Seçim süreci boyunca, tüm Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediğimiz bir iletişim stratejisini uygulamaya çalıştık ve bu tavrımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Yarınki kongremizin tüm camiamıza hayırlı olmasını bir kez daha diliyor; tüm kongre üyelerimizi sandığa davet ediyor ve nihayetinde sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini temenni ediyoruz."

