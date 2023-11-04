Saçı sakalı beyazlayan Arda Turan, 2 hamleyle nasıl 20 yaş gençleşeceğinin sırrını verdi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kariyeri ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saçı sakallı beyazlayan ve yaşlandığına dair yorumlar alan Turan, "Sakalları kısaltıp, biraz boyadığımda 20 yaş gençleşirim. Ancak ben böyle çok mutluyum." dedi.

1. Lig'de doludizgin yoluna devam eden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Turan'ın yaşlandığına dair gelen yorumlara verdiği cevap çok konuşuldu.

"BÖYLE ÇOK MUTLUYUM"

Arda Turan yaşlandığına dair yapılan yorumlara, "Sakalları kısaltıp, biraz boyadığımda 20 yaş gençleşirim. Ancak ben böyle çok mutluyum." cevabını verdi.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK BİR OYUNCU"

Arda Turan, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Arda Güler çok yetenekli, sosyal baskıyı duymaz. Star olacak, sosyal baskı olacak. Türk futbol tarihini değiştirebilecek oyunculardan biri. Bunlarla uğraşmayı bilmeliler. Ben zaman zaman bunlarla uğraşmayı bilemedim ama kariyerimdeki kupalardan baskıyla iyi yaşadığımı da gösterdim." dedi.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"FATİH HOCA'YI TAKLİT ETMİYORUM"

Allah, Fatih Terim'i başımızdan eksik etmesin. Fatih Hoca'yı taklit etmiyorum. Oyuncularla içimden geldiği gibi konuşuyorum.

"BENİM KİTABIMI OKUYACAKLARINA İLBER ORTAYLI OKUSUNLAR"

Günlük tutmayı bıraktım! Birinin eline geçerse, iyi bir kayıt olacağını düşünmüyorum. Bir kitap yazmam. Benim kitabımı okuyacağına, daha önemli insanların kitaplarını okuyabilirler. Birçok belgesel çekilmiş benim hakkımda. YouTube, sosyal medya... Benden bir şey almak isteyen, benim etrafta birçok dokümanımı bulabilir. Benim kitabımı okuyacaklarına İlber Ortaylı'yı okusunlar. Onu aşk seviyesinde severim. Gece yatarken, Fatih Altaylı, Celal Şengör ve İlber Hoca'yı dinleyerek uyurum.

"BÜYÜK ANLAMLAR YÜKLEYECEK OLAYLARIM OLMUYOR"

Ağlamak kalbi yumuşatır. Tabii ki ağlıyorum. Ama dünyada bu kadar olay oluyorken kendime o kadar büyük bir anlam yüklemiyorum. Büyük anlamlar yükleyecek olaylarım olmuyor. İnsanlar ölüyorlar, çocuklar ölüyor. Yarın öbür gün ateşkes imzalasalar onlar geri dönmeyecekler.

"AVRUPA'NIN GERİSİNDEYİZ"

Kendime artık o kadar büyük bir anlam yüklemiyorum. İnsanlar ölüyorlar, çocuklar ölüyor. Yarın ateşkes imzalasalar onlar geri dönmeyecekler. Türk futbolunda birçok konuya yön vermek istiyorum. Altyapı, sahalar, taktik, gelişim, yabancı dil... Avrupa'nın gerisindeyiz, bunları kapatabiliriz.