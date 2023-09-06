Ülkemiz spora gönül vermiş ve her türlüsünü takip eden bir ülke. Tabii ki birçok ülkede olduğu gibi bizde de en popüler olanı futbol ancak basketbolu da voleybolu da Formula1'i de severek izliyoruz. Bunları izleyebildiğimiz platformlardan biri olan S Sport'a da maalesef zam geldi.

S Sport Plus'a %55 zam geldi: Önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak

Ülkemizde farklı sporların farklı ligleri farklı kanallarda yayınlanıyor. Örneğin Süper Lig Bein Sports'da yayınlanırken, Şampiyonlar Ligi Exxen'de yayınlanıyor. La Liga, Serie A, Euroleague basket ligi, Formula 1 ve NBA ise S Sport'da yayınlanıyor.

Bu güzel müsabakalar için ayrı ayrı platformlara sahip olmak elbette çok can sıkıcı ancak ne yazık ki günümüzün konusu bu değil; S Sport zammı. Platformun aylık ve yıllık üyeliklerine %55 oranında zam yapıldı.

Önceden S Sport Plus aylık paketi 44,99 TL, yıllık paket ise 359,99 TL idi. Hatta çeşitli sosyal medya fenomenlerinin koduyla üye olarak bu abonelik fiyatlarını ilk aydan veya ilk yıldan daha ucuza da getirebiliyorsunuz.

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Gelen zam ile birlikte S Sport Plus aylık paketi 44,99 TL'den 69,99 TL'ye, yıllık paketi ise 359,99 TL'den 499 TL'ye çıktı. Yapılan açıklamalara göre yapılan zammın sebebi döviz kurlarındaki artış ve bundan mütevellit maliyetlerin de artması.

Siz yapılan zam ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.