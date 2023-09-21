Ryan Kent: Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Nordsjaelland galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz, bu da kazanmak demek' dedi.

Fenerbahçeli Ryan Kent, "Tabii ki daha fazla süre almak isterim. Her oyuncu gibi kendi pozisyonumda oynamak isterim. Fırsat bana geldiğinde de elimden gelenin en iyisini yaparım. 4 hafta süre almadıktan sonra tekrar oynadığınız zaman ritminizi yakalamak kolay olmuyor" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent açıklamalarda bulundu. Güzel mücadele ettiklerini ifade eden Kent, "Takım adına güzel bir performans oldu. Grup aşamasına iyi başlamak her zaman önemlidir. Biz de bugün bunu yaptık" şeklinde konuştu.

"OYNADIĞIMIZ HER TURNUVAYI CİDDİYE ALIYORUZ"

Maç maç baktıklarını söyleyen İngiliz oyuncu, "Biz maç maç bakıyoruz. Her zaman bir sonraki maça konsantre oluyoruz. Oynadığımız her turnuvayı ciddiye alıyoruz. Bugün de bunu gösterdik" diye konuştu.

"DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTERİM"

Çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki daha fazla süre almak isterim. Her oyuncu gibi kendi pozisyonumda oynamak isterim. Fırsat bana geldiğinde de elimden gelenin en iyisini yaparım. Tabii ki kolay değil. 4 hafta süre almadıktan sonra tekrar oynadığınız zaman ritminizi yakalamak kolay olmuyor. Ama çalışmalarımı en sıkı şekilde sürdürüyorum. Çünkü şansı almak benim elimde" dedi.

"11'DE 11 YAPMAK BİZE ÖZGÜVEN VERİYOR"

Çok fazla oyuncu olduğu için rotasyon yapma imkanlarının olduğunu söyleyen Kent, "Bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımımızda çok fazla oyuncu var. Dolayısıyla rotasyon yapma imkanı buluyor. Bu şekilde çok fazla oyuncu forma şansı bulabiliyor. Daha fazla maç oyuncular için daha fazla heyecan demek. 11'de 11 yapmak bize özgüven veriyor. Bu şekilde yolumuza devam edip en iyi şekilde performans göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"SAĞ KANATTA OYNAMAYA ALIŞIK DEĞİLİM"

Sağ kanatta oynamaya alışık olmadığını ifade eden Ryan Kent, "İlk yarı daha iyi olabilirdim kendi adıma bunu düşünüyorum. Sağ kanatta oynamaya alışık değilim. Her zaman sol kanatta oynamıştım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İkinci yarıda performansımı daha yukarıya çektiğimi düşünüyorum. Ben her zaman taraftarlarımıza neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Taraftarlarımız bugün değil, her maç çok iyiler" şeklinde konuştu.

"BASINDA VEYA DIŞARDA KONUŞULANLARA BAKMAMAMIZ LAZIM"

Her oyuncunun Avrupa'da kupa kazanmak isteyeceğini belirten 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tabii ki her oyuncu Avrupa Kupası'nı kazanmak ister. Ama bizim basında veya dışarıda ne konuşulduğuna bakmamamız gerekiyor. Çünkü günün sonunda oyuncular sahada performans sergileyip bunları uygulamaya döküyorlar. Bizlerin ne yaptığı önemli. Biz bu turnuvaya maç maç bakıyoruz. Gidebileceğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz. Bu da kazanmak demek zaten."