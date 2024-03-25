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Rüya Cimnastik Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu

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21-24 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Rüya Cimnastik Spor Kulübü 317.066 puan toplayarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonada mücadele eden Rüya Cimnastik Spor Kulübü takımı Hüseyin Emir Cünedioğlu, Hüsnü Aktaş, Onurhan Demir, Göktuğ Ömer Ceylan ve Mehmet Eren Kökoğlu isimlerinden oluştu. Yine Yıldız Erkekler kategorisinde bireysel sıralamada ise Hüseyin Emir Cünedioğlu Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları, antrenörleri Aziz Baran Atay ve TOHM Koordinatörü Mehmet Bilgin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Emir Türkiye Antalya Spor Spor Güncel Haberler

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