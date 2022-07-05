Rusya'da aylardır tutuklu olan yıldız basketbolcudan yardım çağrısı! ABD Başkanı Biden'a mektup yazdı

Rusya'da aylardır tutuklu bulunan WNBA'in ABD'li yıldızı Brittney Griner, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek yardım istedi. Brittney Griner'ın temsilcileri, Beyaz Saray'a yollanan mektupta yazılanları açıkladı. Sözcü'nün ESPN'den aktardığı habere göre, Griner'ın arkadaşlarına ve ailesine mesaj gönderebildiği, ancak Rus yetkililerin yazışmaları okuduğu belirtildi.

"SONSUZA KADAR BURDA OLMAKTAN KORKUYORUM"

Rusya'da tutuklu bulunan Griner, "Buradaki Rus hapishanesinde, eşimin, ailemin, arkadaşlarımın, olimpiyat formamın veya herhangi bir başarımın koruması olmadan ve düşüncelerimle baş başa otururken, sonsuza kadar burada olmaktan korkuyorum. 4 Temmuz'da ailemiz normalde, Vietnam Savaşı Gazisi olan babam da dahil olmak üzere özgürlüğümüz için savaşan insanları onurlandırır. Bu günü genellikle nasıl kutladığımı düşünmek canımı yakıyor. Çünkü özgürlük bu yıl benim için tamamen farklı bir şey ifade ediyor" dedi.

NEDEN TUTUKLU?

WNBA'de Phoenix Mercury'nin yıldız pivotu Griner, Rusya Premier Ligi'nde UMMC Ekaterinburg forması giymek için ülkeye girmeye çalışırken 17 Şubat'ta tutuklandı. Griner, Rusya'da yasa dışı kabul edilen bir maddeyi elektronik sigara kartuşunun içinde ülkeye sokmakla suçlandı. New York Times'a göre Griner, Rusya'da 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığından yargılanıyor. ABD'li yetkililer, 3 Mayıs'ta Griner için "yanlış şekilde gözaltına alındı" yorum yaptı. Griner'ın davası 1 Temmuz'da başladı.

"ELİNDEN GELENİ YAP"

ABD basını, Rusya'nın mahkum takasına gireceğini yazdı. Tutuklu sporcu ise Biden'a seslenerek, "Çok fazla çaba gösterdiğinizin farkındayım ama lütfen beni ve diğer mahkumları unutmayın. Lütfen bizi eve getirmek için elinden geleni yap" ifadelerini kullandı.

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