Haberler

Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague, Hapoel Tel Aviv'in geriye kalan maçlarını Bulgaristan'da, Maccabi Tel Aviv'in de Sırbistan'da oynamasına karar verdi. EuroLeague, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rus takımlarını men etmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilimli saatler yaşanmaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İSRAİL TAKIMLARI MAÇLARINI BAŞKA ÜLKEDE OYNAYACAK

EuroLeague, güvenlik endişeleri nedeniyle Hapoel Tel Aviv'in kalan ev maçlarını Bulgaristan'da, Maccabi Tel Aviv'in ise Sırbistan'da oynamasına karar verdi. EuroLeague yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail'deki son gelişmeler ve yerel makamların tavsiyeleri doğrultusunda, ligin kalan bölümünde bu iki İsrailli kulübün ev sahibi olduğu maçların nötr sahada oynanacağı belirtildi.

RUS TAKIMLARI MEN EDİLMİŞTİ

Bu karar sonrası EuroLeague'in daha önce Rus takımlarına karşı aldığı karar yeniden akıllara geldi. EuroLeague, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Rus kulüplerini ligden men edilmiş ve Rus takımlarının lige katılımını tamamen sonlandırmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var