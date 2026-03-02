Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilimli saatler yaşanmaya devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İSRAİL TAKIMLARI MAÇLARINI BAŞKA ÜLKEDE OYNAYACAK

EuroLeague, güvenlik endişeleri nedeniyle Hapoel Tel Aviv'in kalan ev maçlarını Bulgaristan'da, Maccabi Tel Aviv'in ise Sırbistan'da oynamasına karar verdi. EuroLeague yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail'deki son gelişmeler ve yerel makamların tavsiyeleri doğrultusunda, ligin kalan bölümünde bu iki İsrailli kulübün ev sahibi olduğu maçların nötr sahada oynanacağı belirtildi.

RUS TAKIMLARI MEN EDİLMİŞTİ

Bu karar sonrası EuroLeague'in daha önce Rus takımlarına karşı aldığı karar yeniden akıllara geldi. EuroLeague, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Rus kulüplerini ligden men edilmiş ve Rus takımlarının lige katılımını tamamen sonlandırmıştı.