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Rus Buz Hokeyi Ekibi Genç Türk Sporcularla Antrenman Yaptı

Rus Buz Hokeyi Ekibi Genç Türk Sporcularla Antrenman Yaptı
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasındaki işbirliği çerçevesinde İstanbul'da gerçekleştirilen antrenmanlar, Rus Ska Kulübü ile Türk genç hokeycileri bir araya getirdi. Antrenmanlarda tecrübe paylaşımının Türk buz hokeyinin gelişimine katkı sağlayacağı belirtildi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu arasındaki işbirliği protokolü kapsamında İstanbul'a gelen Rus ekibi Ska, genç Türk hokeycilerle antrenman yaptı.

Zeytinburnu'ndaki Buz Adası'nda gerçekleştirilen antrenmana 20 Yaş Altı kategorisinde Rusya şampiyonu Ska Kulübü'nün oyuncularıyla alt yaş gruplarında milli takıma katılmaya aday Türk sporcular birlikte çalıştı.

Buz hokeyinin tecrübeli kulüpleri arasında yer alan Ska'nın antrenörleri de 45 Türk meslektaşıyla tecrübelerini paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetenek tarama projesi kapsamında Kocaeli'den gelen sporcular da eğitimlere katıldı.

18 Yaşaltı Milli Takım Başantrenörü ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Savaş Canburak Aktürk, yapılan organizasyonunun Türk Buz Hokeyi'ni geliştireceğine inandığını belirterek "Rusya bizden çok çok ileride. Bu doğrultuda bugünkü seminerin konusu sistem ve taktik üzerineydi. Bunların sayısı çoğaldıkça antrenörlerimizin gelişiminin de hızlanacağını düşünüyorum."dedi.

Tecrübe paylaşımının yerli antrenörler üzerinde çok büyük etkisinın olacağını dile getiren Aktürk, "Türk antrenörlerinin geçen seneler boyunca kendileri ve çocuklara kattığı birçok şey oldu. Çocuklarımızın bu ortamı yaşamalarının bile çok verimli olacağını düşünüyorum. Umarım federasyonumuz yaptığı bu işbirliğini geliştirir ve bu seminerlerin sayısı artar. Bu bir süreç ama kesinlikle bazı spor dallarında belirli ekoller belirlenip öyle ilerleniyor. Burada federasyonumuzun amacı da bu. Kampların, oyuncu ve antrenör değişimlerinin sayısı arttıkça bizim gelişimimiz de hızlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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