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Bodrum FK, Ruben Providence'ı Renklerine Bağladı

Bodrum FK, Ruben Providence'ı Renklerine Bağladı
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Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, Hollanda'nın Almere City takımından Haiti Milli Takımı oyuncusu Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paris Saint-Germain altyapısından yetişen ve kariyerinde Roma, Club Brugge, Estoril, Hartberg gibi takımlarda oynayan Providence, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Haiti formasıyla mücadele etti. Kulüp, oyuncuya başarılar dileyerek anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, son olarak Hollanda temsilcisi Almere City forması giyen Haiti Milli Takımı oyuncusu Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Providence; kariyerinde Roma, Club Brugge, Estoril, Hartberg ve Almere City takımlarının formalarını giydi. Hücum hattının kanat bölgelerinde görev yapan oyuncu, sürati ve birebirdeki etkinliğiyle öne çıkıyor.

Haiti Milli Takımı'nın 52 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ruben Providence, turnuvada ülkesini temsil ederek Dünya Kupası tecrübesi yaşadı.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada "Ruben Providence'a yeşil-beyaz formamız altında başarılar diler, anlaşmanın futbolcumuz ve kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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