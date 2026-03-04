Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu

İran'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği iddialarının ardından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın ailesini ülkeden çıkardığı yönündeki haberler gündeme gelirken, konuyla ilgili farklı bilgiler de paylaşıldı.

SALDIRI SONRASI AİLESİNİ MADRİD'E GÖNDERDİ İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre saldırı sonrası Riyad'da yaşanan panik ortamı nedeniyle Cristiano Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez ve beş çocuğunu özel uçağa bindirerek İspanya'nın başkenti Madrid'e gönderdi. Yaklaşık 70 milyon Euro değerindeki özel uçağın pazartesi gecesi Riyad'dan havalandığı ileri sürüldü.

RONALDO UÇAKTA MIYDI?

Radar görüntülerinin ortaya çıktığı öne sürülürken, özel uçakta Cristiano Ronaldo'nun olup olmadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Portekizli yıldızın ailesini güvenlik gerekçesiyle ülkeden çıkardığı iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ERTELENMİŞTİ

Öte yandan Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Wasl ile Dubai'de oynayacağı çeyrek final karşılaşması da güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Suudi Arabistan'da forma giyen Karim Benzema, Darwin Nunez, Theo Hernandez, Joao Felix, Youssef En-Nesyri ile milli futbolcular Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek'in nasıl bir karar alacağı da merak konusu oldu.

ROMANO: RONALDO ÜLKEDEN AYRILMADI

Öte yandan ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Romano, sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun tedavisi için Al Nassr tesislerinde bulunduğunu aktardı.