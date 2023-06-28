Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın yüzüğü olay oldu! Fiyatı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Sardunya'da tatilini sürdüren Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'den sosyal medyayı sallayan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Georgina'nın gönderilerinde göstermek için büyük çaba harcadığı parmağındaki yüzük dikkat çekti. Oldukça büyük bir taşa sahip olan yüzüğün değerinin 720 bin euro olduğu öğrenildi.

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile tatilin tadını çıkarıyor. İkili tatilden sık sık paylaşım yaparken, Georgina'nın son gönderilerinde parmağındaki yüzük olay oldu.

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 720 BİN EURO

Georgina Rodriguez'in taşı oldukça büyük olan yüzüğü sosyal medyada çok konuşuldu. Oldukça dikkat çeken yüzüğün fiyatının 720 bin euro olduğu öğrenildi. Georgina'nın verdiği pozlarda yüzüğünü gösterme çabası ise dikkatlerden kaçmadı.

İDDİALARI ÇÜRÜTTÜLER

Son dönemde Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkilerinin sona ermek üzere olduğu iddiaları sıkla dile getiriliyordu. İkili beraber çıktıkları tatilden paylaştıkları pozlarla bu iddiaları boşa çıkardı.