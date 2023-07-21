Ronaldo, Kylie Jenner'i geride bırakarak Instagram'da en çok kazanan kişi oldu

Cristiano Ronaldo, ünlü model Kylie Jenner'i geride bırakarak Instagram'da en çok kazanan kişi oldu. Portekizli yıldız, sosyal medyadan markaları tanıtarak ve sponsorlu gönderiler yaparak paylaşım başına 2.3 milyon dolar kazanıyor.

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo, Instagram'da paylaşım başına 2.3 milyon dolar kazanarak kazanan Kylie Jenner'i geride bıraktı.

KYLIE JENNER'I GERİDE BIRAKTI

Portekizli yıldız, genellikle Instagram hesabında spor websitesi LiveScore, sağlık markası Therabody ve kripto para birimi borsası Binance gibi markaları tanıtıyor. Sosyal medya platformunda597 milyon takipçiye sahipken, Kylie 397 milyon takipçiyle Ronaldoyu takip ediyor.

MESSİ VE SELENA GOMEZ TAKİPTE

2022 Zengin Listesi'nde üçüncü sıraya gelen futbolcu Lionel Messi, sponsorlu gönderi başına 1.38 milyon İngiliz sterlini kazanıyor. Selena Gomez hemen ardından her gönderi için 1.35 milyon sterlin kazanırken, beşinci sırada 1.33 milyon sterlinle Dwayne Johnson bulunuyor.

YILLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATIR

Cristiano'nun listede birinci olması, Mayıs ayının başında Forbes tarafından dünyanın en yüksek ücretli sporcu ilan edilmesinin ardından son büyük başarısı oldu. Bu yılki yıllık kazancının 109 milyon sterlini aşacağı söyleniyor.