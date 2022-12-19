Ronaldo'cularla Messi'ciler birbirlerine girdi! Rekor için kıyasıya savaşıyorlar
Spor Haberleri
2022 Dünya Kupası'nı Fransa'yı penaltılarda yenen Arjantin kazandı. Maç sonrası Messi'nin yaptığı paylaşım ise spor dünyasının en beğenilen paylaşımı oldu. 47 milyondan fazla beğeni alan fotoğraf dünya rekorunu kırmaya doğru ilerlerken, Ronaldo'cular ve Messi'ciler kıyasıya bir yarışa girdi. Ronaldo'cular Messi'nin rekoru kırmaması için Instagram'da 56 milyon ile en fazla beğeni alan yumurta fotoğrafına beğeni yağdırırken, Messi'ciler ise aynı fotoğraftaki beğenilerini geri çekmeye başladı.
Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından Lionel Messi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada tarihe geçti.
Arjantin Milli Takımı ile turnuvaya damga vuran Lionel Messi, sosyal medyada da destan yazdı. Arjantinli yıldızın kupalı paylaşımı, 47 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu.
Öte yandan Instagram'da en çok beğeni sayısına sahip olan hesap World_record_egg'den paylaşılan yumurta fotoğrafı. Fotoğrafta an itibariyle 56 milyon beğeni bulunurken, Cristiano Ronaldo'nun hayranları Messi'nin paylaşımı rekoru kırmasın diye paylaşıma beğeni yağdırdı.
Bu durumu fark eden Messi'nin hayranlarından duruma anında karşılık geldi. Yumurta fotoğrafına beğeni yapan Messi'ciler, beğenilerini geri çekmeye başladı.