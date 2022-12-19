Ronaldo'cularla Messi'ciler birbirlerine girdi! Rekor için kıyasıya savaşıyorlar

2022 Dünya Kupası'nı Fransa'yı penaltılarda yenen Arjantin kazandı. Maç sonrası Messi'nin yaptığı paylaşım ise spor dünyasının en beğenilen paylaşımı oldu. 47 milyondan fazla beğeni alan fotoğraf dünya rekorunu kırmaya doğru ilerlerken, Ronaldo'cular ve Messi'ciler kıyasıya bir yarışa girdi. Ronaldo'cular Messi'nin rekoru kırmaması için Instagram'da 56 milyon ile en fazla beğeni alan yumurta fotoğrafına beğeni yağdırırken, Messi'ciler ise aynı fotoğraftaki beğenilerini geri çekmeye başladı.