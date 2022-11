Ronaldo bombalamaya devam ediyor! Manchester United'a imza attığı hafta gördükleri çok vahim

Cristiano Ronaldo'nun daha önce parçalar halinde servis edilen ve dünya gündemine oturan röportajının tamamı yayınlandı. Çarpıcı açıklamaların bulunduğu röportajda Portekizli yıldızın, "Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı. Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı." ifadelerini kullandığı bölüm dikkat çekti.

Son günlerde Manchester United'ı hedef aldığı sözleriyle dünya gündemine oturan Cristiano Ronaldo'nun yeni açıklamaları yayınlandı.

"İMZA ATTIĞIM HAFTA ANLADIM"

Manchester United'a geri döndüğünde kulübün hiç gelişmemiş olduğunu gördüğünü belirten Ronaldo, " Manchester United'a geri dönmek inanılmazdı. Kulüpteki hiçbir şeyin gelişmediğini imza attığım hafta anladım. Dünya benim hakkımda konuşuyordu. 'Cristiano ait olduğu yere, evine geri döndü' diyorlardı. Old Trafford'a geri dönmek, taraftarlar için oynamak, 2 gol atmak harika şeylerdir. Hayatım boyunca unutamayacağım bir gündü. Taraftarlar, o ilk maçta tekrar 'Viva Ronaldo' diye bağırdılar. Manchester United taraftarı benim için her şey demek. Messi de dahil olmak üzere o ilk 24 saatte en çok forması satılan oyuncu olmaktan çok mutluydum. Ben rekorları takip etmem. Rekorlar beni takip eder." açıklamasında bulundu." dedi.

"KÖTÜ ANLAMDA ŞAŞIRDIM"

Kulübe imza attıktan sonra gördükleri karşısında çok şaşırdığını belirten Ronaldo, "Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı. Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum." şeklinde konuştu

"ALEX FERGUSON BENİ ARADI"

İngiliz devinin efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson hakkında da konuşan Ronaldo, "Ferguson, Manchester United'a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City'e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson'ındı. Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi. Ben de sadece 'Tamam patron' dedim. Kararımı değiştirdim. Ben hala Manchester United'a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GUARDIOLA BENİ İKNA ETMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Manchester City'nin kendisine ilgi gösterdiğini ifade eden Ronaldo, "Futboldaki en önemli şey taraftarlardır. Onlar her zaman benim yanımda oldular. Bunu sokakta yürürken bile hissediyorum. Beni çok takdir ediyorlar. Benim için taraftarlar her şey demek. Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu." şeklinde konuştu.

"KULÜP BİR ADIM BİLE İLERİ GİDEMEMİŞ"

Hayal kırklığı yaşadığını anlatan Portekizli yıldız, "Manchester United'da gelişim sıfır! Real Madrid ve hatta Juventus ile bile karşılaştırılamaz. Dünyanın geri kalanını, teknolojiyi, eğitim, beslenmeyi takip etmiyorlar. Eskisinden daha iyi durumda değiller. Manchester United, Real Madrid ve Juventus'un çok gerisinde. Bu boyuta sahip bir kulübün zirvede olması gerekir ama maalesef değiller. O seviyede değiller. Umarım, önümüzdeki yıllarda Manchester United yeniden zirveye çıkar. Neler olduğunu, yaşandığını bilmiyorum ama Sir Alex'ten sonra kulüp bir adım bile ileri gidememiş." sözlerini sarf etti.