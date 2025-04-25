Ronaldo 3,5 milyon euroluk saatini otelde unuttu! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Dünyaca ünlü yıldız Portekizli Cristiano Ronaldo, bu kez saha dışı bir olayla gündemde. Ronaldo, Eylül 2019'da Euro 2020 eleme maçı için gittiği Belgrad'da, toplam değeri 3,5 milyon euroyu bulan iki özel yapım saatini otel odasında unuttu.

3,5 MİLYON EURO

A Bola'nın haberine göre, bu saatler arasında elmas işlemeli 1,5 milyon euro değerindeki Franck Muller Cintree Tourbillon ve horoloji dünyasında eşsiz kabul edilen 2 milyon euroluk Girard Perregaux Planetarium Triple-Axis Tourbillon bulunuyordu.

Haberin detaylarında saat uzmanı Strahinja Doric'in açıklamasına göre, bu modeller yalnızca Ronaldo'ya ait özel üretimlerdi ve piyasada benzerleri yoktu.

SAATLER RONALDO'YA ULAŞTIRILDI

Neyse ki odayı temizleyen otel personeli saatleri hemen yönetime bildirdi, ardından yerel yetkililer ve Portekiz Futbol Federasyonu devreye girdi.