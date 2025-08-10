Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya

Göztepe forması giyen Romulo, takımının Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. İzmir ekibi Göztepe ile Bundesliga ekibi Leipzig, Romulo transferinde anlaşmaya varmak üzere.

Geride bıraktığımız sezon performansıyla Süper Lig'e damga vuran Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo, Süper Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA NEREDEYSE TAMAM

İzmir ekibi Göztepe, Bundesliga ekibi Leipzig ile Romulo'nun transferi konusunda anlaşmaya varmaya çok yakın. Leipzig, golcü oyuncusu Benjamin Sesko'yu 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a satmasıyla birlikte Göztepe'den Romulo'yu kadrosuna katacak.

ROMULO RİZE'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Öte yandan Romulo, takımı Göztepe'nin Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye götürülmedi. 23 yaşındaki golcünün transfer görüşmeleri yaptığı için takımıyla olmadığı ve Leipzig'e transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklendiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Göztepe formasıyla 46 maçta görev yapan Romulo, 22 gol ve 13 asistlik performansıyla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı.

