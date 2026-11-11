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Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle Belçika'nın Türkiye maçı kadrosundan çıkarıldı

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Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, hafif kalça sakatlığı nedeniyle yarın İzmir'de A Milli Futbol Takımı'na karşı oynanacak Türkiye maçı kadrosundan çıkarıldı. Federasyon, oyuncunun tedavisi için Belçika'da bırakıldığını ve İtalya maçına yetiştirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, sakatlığı nedeniyle Türkiye maçı kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın saat 20.00'de İzmir'de A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak Belçika Milli Takımı'nda 33 yaşındaki tecrübeli santrfor Romelu Lukaku'nun, hafif kalça sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lukaku'nun en iyi koşullarda tedavi edilebilmesi için Belçika'da bırakıldığı belirtilirken; sağlık heyetinin oyuncuyu İtalya maçına yetiştirmek için çalıştığı, kadroya başka bir takviye yapılmayacağı ve durumunun cuma günü yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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