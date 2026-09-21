Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan'ın Uluslar Ligi kadrosunda yer alamayacak

Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan'ın Uluslar Ligi kadrosunda yer alamayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macaristan Futbol Federasyonu, Galatasaray oyuncusu Roland Sallai'nin sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacağını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu, Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.
Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." denildi.
29 yaşındaki oyuncu, Macaristan'ın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile karşı karşıya geleceği maçlarda forma giyemeyecek.
Sallai, milli takım formasıyla şimdiye kadar 67 maçta görev yaptı ve 15 gol kaydetti.