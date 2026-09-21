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Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan'ın Uluslar Ligi kadrosunda yer alamayacak

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Macaristan Futbol Federasyonu, Galatasaray oyuncusu Roland Sallai'nin sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacağını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu, Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın oyuncusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Roland Sallai, sakatlıkları nedeniyle A Milli Erkek Takımı kadrosuna katılamayacak." denildi.

29 yaşındaki oyuncu, Macaristan'ın 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Ukrayna, Kuzey İrlanda ve Gürcistan ile karşı karşıya geleceği maçlarda forma giyemeyecek.

Sallai, milli takım formasıyla şimdiye kadar 67 maçta görev yaptı ve 15 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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