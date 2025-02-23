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Robin van Persie, Feyenoord'un yeni teknik direktörü oldu

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Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord, teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerden Robin van Persie'yi getirdi ve 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Heerenveen'i çalıştıran 41 yaşındaki genç adam, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giymişti.

Hollanda Eredivisie takımlarından Feyenoord, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve kulübün efsane isimlerinden olan Robin van Persie'yi getirdi. Genç teknik adam başka bir Hollanda ekibi Heerenveen'i çalıştırıyordu.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Feyenoord, Robin van Persie için Heerenveen ile anlaşma sağlandığını ve 41 yaşındaki teknik direktörün takımın yeni hocası olduğunu duyurdu. Hollanda ekibiyle 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayan Robin van Persie, yeni takımındaki mesaiye pazartesi günü başlayacak.

Robin van Persie, Feyenoord'un yeni teknik direktörü oldu

VAN PERSIE'NİN İLK SÖZLERİ

Feyenoord'da göreve gelmesinden dolayı gurur duyduğunu söyleyen Robin van Persie, "Herkes Feyenoord ile aramdaki bağın ne kadar özel olduğunu biliyor. Güçlü bir kadroyla birlikte maçlar oynamayı ve başarılar elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

EKİBİ DE BELLİ OLDU

Manchester United'da Erik ten Hag'ın asistanlık görevini yapan ve daha önce Twente, Utrech, GA Eagles'ta teknik direktörlük yapan Rene Hake, Van Persie'nin yardımcısı olacak. Yöri Bosschaart ve Brian Pinas da Robin van Persie'nin Feyenoord'daki ekibinde yer alacak.

HEERENVEEN PERFORMANSI

Robin Van Persie, Heerenveen ile bu sezon ligde 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle birlikte 27 puan topladı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, Heerenveen'in başına geçmeden önce teknik adamlığa Feyenoord altyapısında başlamış ve çeşitli yaş gruplarında görev almıştı.

Robin van Persie, Feyenoord'un yeni teknik direktörü oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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