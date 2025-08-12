Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen genç teknik adam, "Taraftarların beni çağırdığını duydum ve çok sevindim. Fenerbahçe'nin bendeki yeri özeldir. Bu vesileyle Fenerbahçe'ye gelecekte başarılar diliyorum." dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-2 mağlup olarak elenen Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, rakiplerinin hücumda daha iyi olduğunu söyledi. Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, topa sahip oldukları anlarda sakin kalamadıklarını belirtti.

''BAŞARISIZ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM''

Hazır olmalarına karşın bunun maçı kazanmaya yetmediğini de vurgulayan Robin van Persie, "Oyunun yönünü değiştirme konusunda eksiklerimiz vardı. Savunma olarak kötü değildik ama Fenerbahçe fırsatçılık yapıp ölü toplardan iyi pozisyonlar ürettiler, kontrataklara da iyi çıktılar. Yoksa savunma anlamında çok da başarısız olduğumuzu söyleyemem." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ

Fenerbahçe taraftarının maçın ardından kendisini tribünlere çağırmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Taraftarların beni çağırdığını duydum ve çok sevindim. Fenerbahçe'nin bendeki yeri özeldir. Bu vesileyle Fenerbahçe'ye gelecekte başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

