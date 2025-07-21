Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı: Hissettim

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Hollanda'nın Feyenoord ekibinin teknik direktörlüğünü sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Robin van Persie yapıyor.

VAN PERSIE'DEN FENERBAHÇE İTİRAFI

Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe eşleşmesi ile ilgili Hollanda televizyonuna açıklamalar yaptı. Kura öncesinde Fenerbahçe'yi çekeceklerini hissettiğini açıklayan Van Persie, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım.'' dedi.

''YAPACAK BİR İŞİMİZ VAR''

Turu geçmek istediklerini dile getiren genç hoca, ''Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek." sözlerini sarf etti.

FEYENOORD PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör Robin van Persie, Kırmızı-beyazlı ekiple 11 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.