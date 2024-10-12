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Robert Prosinecki: Türkiye Gruptan Çıkacaktır

Robert Prosinecki: Türkiye Gruptan Çıkacaktır
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Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi'ndeki performansını övgüyle değerlendirerek, gruptan çıkacaklarına emin olduğunu belirtti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Türkiye'ye 1-0 yenilen Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, "Bu grupta favori Türkiye'dir. Gruptan çıkacağına eminim." dedi.

Prosinecki, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, çok kaliteli ve iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Yakaladıkları kontrataklarda öne geçebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatan Prosinecki, "Maç boyu bize üstünlük sağladılar. İki şansımız vardı ama maçın sonucuna bakarsak, çok iyi bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Galibiyetten ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum. Türkiye grupta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Biz de 3 mağlubiyet aldık. Önümüzde Galler maçı var. Ona konsantre olmamız lazım. Bu grupta favori Türkiye'dir. Gruptan çıkacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Prosinecki, Karadağ'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin baskılı oynayacağını biliyorduk. Bazen bir şans yakalarsanız 1 gol atarsanız ama bu şansı bu maçta bulamadık." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

Robert Prosinecki Politika Karadağ Türkiye Futbol Spor

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