Rizespor'un Şampiyonluk Kupası Minik Demirel'in Kabrine Götürüldü
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Çaykur Rizespor yönetimi TFF 1. Lig şampiyonluk kupasını Aralık ayında üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcunun kabrine götürdü.
Çaykur Rizespor yönetimi TFF 1. Lig şampiyonluk kupasını Aralık ayında üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcunun kabrine götürdü.
Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü Çaykur Rizespor'un altyapı tesislerinde kale direği üzerine devrilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Çaykur Rizespor yöneticileri Serkan Karavin ve Hasan Yavuz Bakır geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen törenle takımın aldığı TFF 1. Lig Şampiyonluk Kupasını minik Demirel'in kabrine götürdü. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor