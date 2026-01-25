Haberler

Rizespor'dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece

Rizespor'dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece
Güncelleme:
Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu, Corendon Alanyaspor maçı sonrası açıklama yaparak hakem kararlarına tepki koydu. Gösterilen kırmızı karta isyan eden Bakoğlu, Türk futbolu için bir kara gece daha yaşandığını iddia ederek, ''Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh, yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner." dedi.

Çaykur Rize spor Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu, Corendon Alanya spor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

''EŞİNE RASTLANMAYAN KARAR''

Bakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Senaryo yine aynı Çaykur Rize spor üzerinden hesap sorma hadsizliği. 6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu." ifadelerini kullandı.

''TÜRK FUTBOLUNDA KARA GECE''

Türk futbolu için bir kara gece daha yaşandığını iddia eden Bakoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve 'Nasılsa gereğini yapar.' diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR'a davet ediyor. Sonrası malum! Sadece Rize spor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın."

Bakoğlu, telefonlarda en çok yazılan cümlenin 'Yine Çaykur Rizespor'a operasyon çekildi.' olduğunu dile getirerek, "Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh, yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner." değerlendirmesinde bulundu.

