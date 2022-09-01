Rize gündem haberi... Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Rize gündem haberine göre Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nurtettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Malatya temsilcisinde, lisansı çıkarılan Haqi Osman ve Philip Gameli Awuku da yer aldı. Öte Yandan defans oyuncusu Barış Başdaş'ın geçen sezondan bulunan 2 maçlık cezası sona erdi. Cihat Arslan'ın şans vermesi halinde Barış, bu maçta forma giyebilecek. Spor Toto 1. Ligde henüz 3 ile tanışamayan Doğu Anadolu ekibi, Rizespor maçında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. (Numan Güder /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Cihat Arslan Rizespor Spor Güncel Haberler

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