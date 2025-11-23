Canlı anlatım: Rize'de 7 gol ve 1 kırmızı kart var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe.

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi.

89' Asensio'nun orta sahadan savunma arkasına harika ara pasında topu alan Archie Brown, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı.

88' GOOOOLLLLL! Fenerbahçe skoru 5-2 yaptı.

84' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Oosterwolde ve Nene çıkarken yerlerine Becao ve Oğuz Aydın girdi.

82' Çaykur Rizespor'da oyundu değişikliği. Hojer ve Papanikolaou oyundan çıkarken yerlerine Taylan ve Mithat oyuna girdi.

79' Fenerbahçe, Nene'nin sol kanattan içeriye çevirdiği topta En Nesyri ile golü buldu. Skor 4-2 Fenerbahçe lehine.

78' GOOOLLLL! Bu kez sahnede olan isim En-Nesyri! Skor 4-2 oldu.

75' Çaykur Rizespor'da Emrecan Bulut ve Rak Sakyi oyundan çıktı, Vaclav Jurecka ve Zeqiri oyuna dahil oldu.

74' Fenerbahçe'de En Nesyri, Jhon Duran yerine oyuna girdi.

71' Talisca, ceza sahası dışından kaleye şutunu attı. Kaleci Fofana topu çelmeyi başardı.

68' Fenerbahçe, Rizespor karşısında baskısını iyice artırdı.

66' Marco Asensio ceza sahasının dışından gelişine vurdu. Fenerbahçe skoru 3-2'ye getirdi.

65' GOOOOLLLLL! Asensio'dan enfes bir gol! Fenerbahçe, Rize'de geri döndü.

62' KIRMIZI KART! Çaykur Rizespor'da Laçi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

60' Ali Sowe'un getirdiği pozisyonda Levent Mercan'ın ters vuruşunda top direkten döndü!

59' Nene'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Talisca, şık bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi.

58' GOOOLLLLL! Fenerbahçe, Talisca ile 2-2'yi buluyor. Sarı-lacivertlilerden muhteşem bir geri dönüş!

57' Rizespor'da Qazim Laçi sarı kart gördü.

57' Mert Müldür ve Fred oyundan çıktı, Archie Brown ve Talisca oyuna dahil oldu.

56' Skor 2-1 oldu. Fred'in ceza sahası dışından vurduğu topu kaleci Fofana sektirdi. Asensio topu boş ağlara yolladı.

55' GOOOOLLLL! Fenerbahçe, Asensio ile farkı bire indirdi.

52' İsmail Yüksek, Casper Hoejer Nielsen'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

49' Asensio'nun frikiği baraja çarpıp kornere gitti.

48' Samet Akaydın, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47' Rizespor ikinci yarıya hızlı başladı. Ceza sahası içindeki tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Çaykur Rizespor 2-0 Fenerbahçe

45' Nene'nin zayıf şutunda top kalecinin ellerinde kaldı.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

44' Fenerbahçe hızlı atakla etkili olma şansı yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde topu kaybetti.

42' Jayden Oosterwolde, topu sürdü ve ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top üstten auta gitti.

40' İlk yarıda son 5 dakika. Ev sahibi Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü sürüyor.

38' Kerem Aktürkoğlu'nun uzaklardan denediği şut kaleci Fofana'da kaldı.

35' Kornerde ceza sahası dışına seken topa Fred gelişine vurdu. Kaleci Fofana inanılmaz bir kurtarış yaptı!

33' Levent Mercan, ceza sahası dışından bir şut çıkardı. Top savunmaya çarpıp dışarı gitti.

32' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan kaleyi düşündü, top savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı.

30' Köşe vuruşunda Emrecan kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

29' Rizespor, köşe vuruşu kullanacak.

27' Köşe vuruşunda Jhon Duran kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

26' Fenerbahçe baskısını oldukça artırdı. Korner Fenerbahçe'nin.

25' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Jhon Duran karşı karşıya pozisyonda Fofana'yı geçemedi.

23' Fenerbahçe, oyunu rakip yarı alana yıktı. Pas yapıyorlar.

21' Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile frikikten etkili geldi. Kaleci Fofana topu güçlükle çeldi.

18' Fenerbahçe, Rizespor yarı alanında boşluk arıyor.

16' Qazim Laci frikikten mükemmel bir vuruş yaptı. Top ağlara gitti, Ederson kıpırdayamadı bile. Skor 2-0 oldu.

15' GOOOLLLL! Çaykur Rizespor'dan bir gol daha! Fenerbahçeli oyuncular şaşkın.

14' Çaykur Rizespor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

12' Bu dakikalarda oyunda kontrolün sahibi Rizespor.

9' Rizespor, hızlı ataklarla Fenerbahçe kalesini zorluyor.

7' Çaykur Rizespor, sol kanattan yapılan ortada Ali Sowe'un düzgün vuruşu ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunuyor. Hakem golü verdi. Maçta skor Rizespor lehine 1-0 oldu.

6' GOOOLLLL! Rizespor, Ali Sowe ile 1-0 öne geçti.

5' Milan Skriniar bir sakatlık geçiriyor.

4' İki takım da oyunu rakip yarı alana yıkma uğraşında.

2' Maç, iki takımın kontrollü oyunuyla başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.