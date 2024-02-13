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Rıza Kayaalp'in Avrupa Güreş Şampiyonası finali Yozgat'ta izlendi

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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp'in final müsabakası, Yozgat'ta sinemada izlendi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kayaalp'in maçını ailesi, belediye başkanları ve vatandaşlar takip etti.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakası, memleketi Yozgat'ta sinemada izlendi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp, yakınları ile Belediye Başkanı Celal Köse, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Kayaalp'in, Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 130 kilonun finalinde organizasyona bireysel olarak katılan Rus Sergei Semenov'a yenilmesi, ailesi ve hemşehrilerini üzdü.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rıza Kayaalp'in maçını ailesi ve vatandaşlarla izlediklerini belirterek, "Gönlümüz tekrar Avrupa şampiyonu olsun istedi ama olmadı. Rıza bizim değerimiz, milli marşımızı çok kez söyletti. Al bayrağımızı pek çok kez göndere çektirdi. Pek çok dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu olan değerli bir kardeşimiz. İnşallah milli marşımızı olimpiyatlarda söyletir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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