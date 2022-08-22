Rıza Çalımbay, Süper Lig'deki 600. maçına çıktı Spor Haberleri DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçında önemli bir başarıya imza attı. DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçında önemli bir başarıya imza attı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör oldu. Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Alanyaspor mücadelesinde lig kariyerindeki 600. maçına çıktı ve 6. kez dalya dedi. 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam Çalımbay, Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör Samet Aybaba'dan sonra gelen ikinci isim konumunda. Teknik adamlık kariyeri boyunca 13 farklı takımda görev alan Rıza Çalımbay, 600 maçın 230'unda galibiyet sevinci yaşadı. 173 mücadeleden beraberlikle ayrılan Çalımbay, 197 karşılaşmada ise takımlarının mağlubiyetine engel olamadı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Rıza Çalımbay Sivasspor Spor Haberler

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