Rıza Çalımbay: 'Sivasspor'da mutlu olduğumuz için uzun süre görev yaptık'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Demir Grup Sivasspor'da uzun süre çalıştık. Burada mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin son maçında karşılaşacakları Kayserispor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

4 yıl boyunca görev yaptığı Sivasspor'da iyi şeyler gerçekleştirdiklerini kaydeden Çalımbay, "Avrupa liglerine gittik, Türkiye Kupası'nı aldık. Çok güzel şeyler yaptık. Sivasspor'da uzun süre çalıştık. Burada mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık. Bu sezonu da iyi bir şekilde bitirdik. Kalan bir tane maçımız var Kayserispor ile. Bu maçta bazı arkadaşlarımızı oynatmayabiliriz. Dimitrios Goutas'ın düğünü var. Buna benzer şeyleri olan arkadaşlarımıza izin verebiliriz. Az oynayan ve genç arkadaşlarımızla maça çıkabiliriz" diye konuştu.