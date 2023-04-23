Rıza Çalımbay görevini depremzede Abdullah'a devretti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görevini depremzede Abdullah Özkan'a devretti.

6 Şubat'ta meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan depremlerden etkilenen çocuklardan biri de Malatya'da yaşayan 10 yaşındaki Abdullah Özkan oldu. Yaşadı evin ağır hasar görmesinin ardından genç Abdullah ve ailesi Sivas KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'ne yerleştirildi.

Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz da genç Abdullah'a Sivasspor forması hediye etti.