Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a Veda Mesajı

Rıza Çalımbay'dan Sivasspor'a Veda Mesajı
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Trendyol Süper Lig'e veda eden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulübe olan bağlılığını ve gelecekteki başarı dileklerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Çalımbay, Sivasspor'un kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı ve geçmişteki başarıların ortak emeğin ürünü olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, veda mesajı yayımladı.

Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sivasspor'a yeni sezonda başarı diledi.

Sivasspor'un kendisi için sadece bir kulüp olmadığını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır. Bu camianın içinde olmak ve mücadele etmek benim için her zaman ayrı bir onur olmuştur. Görev yaptığım dönemlerde, birlikte çok özel anlar yaşadık. Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur. Bu sezon ligin bitimine az bir süre kala ve zor bir süreçte takımın başına tekrar geçme görevini üstlendim. Ekibimle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, sahada ter döken futbolcularımız büyük bir mücadele örneği gösterdi. Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı."

Çalımbay, futbolun doğasında türlü zorlukların bulunduğunu ve mücadeleyi sürdürmenin önemli olduğunu aktararak, "Sivasspor'a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sivasspor'un önünde büyük başarılarla dolu bir gelecek olduğuna yürekten inanıyorum. Bu köklü camianın birlik ve kararlılıkla daha nice zaferlere ulaşacağına güvenim tamdır. Sivasspor'un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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