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Rıza Çalımbay'dan Golsüz Beraberlik Açıklamaları

Rıza Çalımbay'dan Golsüz Beraberlik Açıklamaları
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sipay Bodrum FK ile oynanan golsüz beraberlik sonrası takımın performansını değerlendirerek gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzüldüğünü ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

İlk yarı ve ikinci yarının başında net gol pozisyonları yakaladıklarını aktaran Çalımbay, "Maç bizim üstünlüğümüzle geçti. Rakip sürekli bir defans yapma peşindeydi. Gelen pozisyonlarda maalesef son paslardan faydalanamadık ve gelenleri atamadık. Oyundan çok memnunum." dedi.

"Hiçbir futbolcu kendini kötü gösterecek bir şey yapmaz"

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekipte göreve geldikten sonra en iyi maçlardan birini oynadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadığını dile getirdi

Karşılaşma sırasında takım kaptanı Uğur Çiftçi'ye olan tepkilere de değinen Çalımbay, "Taraftarın haklı olduğu yerlerde var, onlar da takımlarının en iyi yerde olmasını istiyor. Onlar da sıkıntılı ama bizler kadar sıkıntı yaşamıyorlar. Arkadaşlarımızın zaten işi o, parasını buradan kazanıyor. Hiçbir futbolcu kendini kötü gösterecek bir şey yapmaz." diye konuştu.

"Hakem arkadaş üç büyüklere o penaltıyı vermesin de göreyim"

Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e de tepki göstererek, "Hakem arkadaş üç büyüklere o iki penaltıyı vermesin de göreyim. Oradan kaçamaz onlara verir penaltıyı, bize vermedi. Bana göre o pozisyonlardan biri kesin penaltıydı. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Sivasspor'dan çağrıldığında tereddüt etmeden geldiğini anımsatan Çalımbay, göreve geldiğinde elindeki oyuncularla en güzelini yapmaya çalıştığını vurguladı.

"Rey Manaj kötü günündeydi"

Çalımbay, golcü oyuncu Rey Manaj'ın kötü gününde olduğunu ve karşılaşmada etkili olamadığını sözlerine ekledi.

Yetersiz bir kadro ile mücadele ettiklerini söyleyen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Öyle yeterli bir kadromuz yok. Kim varsa oynatmaya çalışıyoruz. Maç kazanalım diye riske girdik, hücum oyuncusu kim varsa hepsini aldık ve oynattık. Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık."

Çalımbay, göreve geldiğinden beri ve mevcut kadroyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Teknik direktör Çalımbay, alınan sonuçlar ve ligdeki durum karşısında herkesten fazla üzüldüğüne vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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