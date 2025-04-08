Rıza Çalımbay: "Acilen puan almamız gerekiyor"

Rıza Çalımbay : "Ne olursa olsun bizim acilen puan almamız gerekiyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay :

"Bizim amacımız bu maçları kazanmak"

"Hakemler çekinmeden VAR'a gidiyorlar"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında iç sahada Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacakları söyleyerek, "Ne olursa olsun bizim acilen puan almamız gerekiyor" dedi. Çalımbay, göreve geldikleri günden itibaren zor müsabakalar oynadıkları ancak her zaman amaçlarının bu maçları kazanmak olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ne olursa olsun bizim acilen puan almamız gerekiyor"

13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendiren Çalımbay, "Fenerbahçe maçı zor maç ama bizim için önemli değil. Zaten bütün maçlar zor. Oynadığımız maçların hepsi de zordu, iyi bitirdik ama şimdi zor bir takımla oynuyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımla oynuyoruz. Bizim de şampiyonluk değerinde maçlarımız var. Bizim için her maç bir final maçı. Bu maçlarda aynı şekilde. Bizim amacımız bu maçları kazanmak, başka bir düşüncemiz yok. Kolay da bir maç değil. Taraftarı çağırmaya da gerek yok bu maça herkesin gelmesi gerekiyor. Her maçımız final. Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, Beşiktaş olmuş fark etmiyor. Ne olursa oslun bizim acilen puan almamız gerekiyor" dedi.

"Bizim çıkıp oynamamız gerekiyor"

Takımdaki eksik oyuncuların son durumunun sorulması üzerine Çalımbay, "Sakat arkadaşlarımız var. Fode Koita sakat ve oynayamayacak. Kaleci Nikolic ameliyat oldu ve o da yok. Emrah yavaş yavaş düzeliyor. Sakatlıklar engelliyor ama başka bir mazeret söylemeye gerek yok. Bizim çıkıp oynamamız gerekiyor, bizim çok mücadele etmemiz gerekiyor, çok koşmamız gerekiyor. Ligdeki durumumuza göre bunları yapmamız gerekiyor. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın her şeyini sahaya vermeleri gerekiyor. Her günde konuşuyoruz ve iyi çalışıyoruz. İnşallah maçı iyi bir şekilde bitireceğiz" diye yanıtladı.

"Hakemler çekinmeden VAR'a gidebiliyorlar"

Çaykur Rizespor maçında VAR'dan gelen uyarısı sonucunda verilen penaltıyla ilgili de konuşan Çalımbay, "Ben onun penaltı olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum, ona benzer penaltıları vermediler. Bizim hakem arkadaşlarımız çekinmeden direk VAR'a gidiyorlar. VAR'a gitmemeleri gereken pozisyonlar da var. O pozisyon bizce kesinlikle penaltı değildi" ifadelerini kullandı.

"Milli takıma başarılar diliyoruz"

A Milli Kadın Futbol Takımının bugün akşam Sivas'ta Slovenya ile oynayacağı maç öncesi millilere başarılar dileyen Çalımbay, "Milli takıma başarılar diliyoruz. Sivas'a geldikleri için çok mutlu olduk. Bizle beraber burada antrenmanlarını yaptılar. Kadın takımının Sivas'a gelmesi gerçekten çok güzel bir şey. Çok mutlu olduk ve bugün ki maçta da başarılar diliyoruz. İnşallah kazanırlar" diye konuştu.